https://it.sputniknews.com/20211103/incidente-sul-lavoro-allinterporto-di-bologna-operaio-perde-sei-dita--13596803.html

Incidente sul lavoro all'interporto di Bologna: operaio perde sei dita

Incidente sul lavoro all'interporto di Bologna: operaio perde sei dita

Mentre era in fase di manutenzione il rullo di smistamento pacchi ha iniziato improvvisamente a funzionare, tranciando le dita ad un giovane operaio di 21... 03.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-03T18:11+0100

2021-11-03T18:11+0100

2021-11-03T18:11+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/12748415_0:68:2160:1283_1920x0_80_0_0_5fc76c347347850e4d80591dd5ce4561.jpg

Un operaio è rimasto ferito in un grave infortunio sul lavoro che si è verificato verso le sei di questa mattina in un magazzino del corriere Dhl all'interporto di Bentivoglio (Bologna).La denuncia, riportata da Ansa, proviene dal sindacato di base Si Cobas. La vittima dell'incidente è un ragazzo italiano di 21 anni, dipendente della società Recikla srl, ditta che si occupa della manutenzione degli impianti all'interno dei capannoni. Il giovane ha perso sei dita, rimaste schiacciate in un ingranaggio. In base a quanto ricostruito, il lavoratore si trovava nel blocco 9.4 della Dhl quando, per cambiare la catena del rullo smistamento pacchi quando, per cause ancora da accertare, lo stesso rullo avrebbe ripreso a funzionare tranciandogli le dita. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi di legge, i carabinieri della compagnia di Molinella e i funzionari della medicina del lavoro. Lo stesso sindacato ha annunciato lo stato di agitazione in tutti i magazzini Dhl a partire dalle ore 20 di stasera. Solo poche settimane fa, sempre all'interporto di Bologna, era morto in un incidente sul lavoro il giovane Yaya Yafa, originario della Guinea di 22 anni, rimasto incastrato tra una ribalta e un mezzo pesante parcheggiato per il carico merce.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia