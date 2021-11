https://it.sputniknews.com/20211103/il-mef-assicura-mps-verra-privatizzata-a-lavoro-con-bruxelles-per-una-proroga-13589712.html

Il Mef assicura: “Mps verrà privatizzata. A lavoro con Bruxelles per una proroga”

Il direttore generale del ministero Rivera ha spiegato i prossimi passi dopo la rottura della trattativa con Unicredit davanti alle commissioni Finanze di... 03.11.2021, Sputnik Italia

Il destino del Monte dei Paschi di Siena resta la privatizzazione. Lo ha assicurato il direttore generale del ministero delle Finanze Alessandro Rivera, spazzando via i possibili dubbi su una volontà del Tesoro di modificare i piani.Questo significa che Roma sta trattando per ottenere un rinvio del termine, mai confermato ufficialmente, del 31 dicembre 2021, entro cui il Tesoro sarebbe dovuto uscire dall’azionariato di Mps, in cui detiene il 64%.Il piano del TesoroPrima di poter procedere alla privatizzazione, però, ha spiegato il direttore generale sarà necessario completare alcuni passi.Per prima cosa ci sarà un aumento di capitale, che “era già previsto nel piano del management” e che avverrà attraverso il mercato.Nel frattempo, il Mef lavorerà per presentare un piano chiaro a Bruxelles.Servirà poi il completamento del piano di taglio dei costi: i dipendenti dovranno diventare 20 mila dagli attuali 21mila, con uscite volontarie.L’obiettivo, poi, è di trovare un acquirente che si basi sulle condizioni di mercato, situazione che non è avvenuta con Unicredit, che aveva chiesto un aumento di capitale di oltre otto miliardi di euro. Richiesta ritenuta non accettabile dal Tesoro.

