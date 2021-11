https://it.sputniknews.com/20211103/il-grido-dallarme-delle-citta-darte-firenze-e-venezia-chiedono-di-essere-piu-tutelate-13597359.html

Il grido d’allarme delle città d’arte. Firenze e Venezia chiedono di essere più tutelate

Indicazioni per il settore turistico e per servizi più rispettosi e adeguati, stop agli affitti “selvaggi” da parte dei privati e basta minimarket che sporcano... 03.11.2021, Sputnik Italia

Parte da Firenze l’appello al governo affinché vengano istituite regole più severe per tutelare le città d’arte.E con il capoluogo toscano si schiera Venezia, una delle mete turistiche più apprezzate e amate d’Italia. Le due città chiedono al “Parlamento che riconosca la fragilità e la specificità delle città d’arte”, con le parole dell’assessore veneziano al Turismo Simone Venturini, che è intervenuto al convegno “Firenze e Venezia nel day after #covid”.E altre proposte sono arrivate dal direttore degli uffizi Eike Schmidt che ha rivendicato la necessità di regole diverse e più specifiche per città d’arte come Firenze.Le proposte al governoVenturini ha ricordato che le città d’arte "quasi un anno fa” hanno consegnato al governo “un decalogo congiunto con suggerimenti di buon senso per mettere nelle condizioni sindaci e Comuni di intervenire per governare e regolamentare alcuni settori nevralgici, una necessità che ribadiamo anche oggi".Su questi argomenti, secondo l’assessore, attualmente “vige una totale 'deregulation' che penalizza i centri storici".L’appello arriva così accorato: “Solo attraverso l'introduzione di nuovi strumenti normativi nazionali Venezia, Firenze e tutte le altre città d'arte italiane rimarranno vive, e soprattutto vitali”.Stop ai minimarketPer il direttore degli Uffizi, c’è bisogno di misure concrete per difendere il settore turistico e le bellezze delle città d’arte.Per Schmidt le autorità dovrebbero riequilibrare la Tari, premiando chi sporca di meno e facendo pagare di più chi produce immondizia e non pulisce.“Ci vuole una rimodulazione della Tari in cui viene premiato chi pulisce dopo il passaggio dei propri ospiti. Ci vuole anche un sistema congiunto di accoglienza per tutta la città e tutta la regione”.E infine, serve anche uno stop ai nuovi minimarket: “I minimarket hanno la caratteristica che vendono e generano l'immondizia ma poi non puliscono".

