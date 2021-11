https://it.sputniknews.com/20211103/il-dl-concorrenza-approda-in-cdm-non-vengono-toccate-le-concessioni-ad-ambulanti-e-per-le-spiagge-13598648.html

Il dl Concorrenza approda in Cdm, non vengono toccate le concessioni ad ambulanti e per le spiagge

Il dl Concorrenza approda in Cdm, non vengono toccate le concessioni ad ambulanti e per le spiagge

La cabina di regia ha deciso di redigere una mappa che possa restituire una fotografia trasparente della realtà e successivamente si potrà intervenire. 03.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-03T21:01+0100

2021-11-03T21:01+0100

2021-11-03T21:01+0100

commercio

concessioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/9804071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_298eff1fc4f2354a651a59f7ab31d883.jpg

La cabina di regia del governo sul dl Concorrenza è durata circa un’ora e, secondo quanto è emerso da fonti vicine al dossier, è stato deciso che il testo conterrà le indicazioni per una "mappatura" di tutte le concessioni esistenti che consenta di fare una "operazione trasparenza" ma non è stato dato il via libera a interventi immediati su balneari e ambulanti.I nodiLa mappa intende descrivere in modo preciso quante sono le concessioni, quali sono, da quanto tempo sono detenute e quanto vengono pagate.Una fotografia della realtà per poi decidere come intervenire.La cabina di regia ha stabilito, poi, il potere statale sulle gare per le concessioni idroelettriche solo in caso di un "blocco" a livello regionale. Le Regioni, però, manterranno la competenza di base.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

commercio, concessioni