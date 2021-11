https://it.sputniknews.com/20211103/germania-le-autorita-dichiarano-che-il-paese-sta-attraversando-una-pandemia-dei-non-vaccinati-13593150.html

Germania, le autorità dichiarano che il Paese sta attraversando una "pandemia dei non vaccinati"

Germania, le autorità dichiarano che il Paese sta attraversando una "pandemia dei non vaccinati"

La pandemia di coronavirus in Germania non è ancora finita, il Paese sta affrontando la quarta ondata, che interessa perlopiù i cittadini non vaccinati, ha... 03.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-03T13:36+0100

2021-11-03T13:36+0100

2021-11-03T13:36+0100

coronavirus

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/884/57/8845774_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b6f0f003bd4f00ca954291fa731b39e7.jpg

"La pandemia non solo sta proseguendo, ma anche la quarta ondata sta avanzando a piena forza. Perciò, è ancora necessaria cautela, nonchè le misure di sicurezza del governo, ma anche cautela da parte di ogni singolo. Stiamo affrontando una pandemia dei non vaccinati, in larga scala. Sta crescendo l'incidenza, il numero dei decessi, nonché il numero dei pazienti in terapia intensiva", ha dichiarato il funzionario in una conferenza stampa mercoledì.Spahn ha osservato che nelle regioni con tassi di vaccinazione bassi si registra un aumento notevole dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.Stando alle sue parole, le autorità ora vedono tre punti prioritari:In precedenza, Spahn aveva promosso l'iniziativa di revocare lo stato di emergenza introdotto per via della situazione epidemiologica, ma il ministro ad interim ha successivamente dichiarato di essersene rammaricato, perché la società ha interpretato questo passo come un superamento della pandemia.L'aumento del numero di nuovi contagi da COVID-19 in Germania si è verificato a fine estate. L'espressione "quarta ondata" in quella fase non si usava ancora, malgrado il numero di contagi rilevati al giorno fosse paragonabile alle ondate precedenti. Nelle ultime settimane, l'incidenza in Germania ha raggiunto le cifre che si registravano duranti i picchi delle ondate precedenti. In questo contesto, il governo del Paese ha avviato le discussioni per dare agli inoculi "di richiamo", nonché per introdurre ulteriori restrizioni per i non vaccinati.

https://it.sputniknews.com/20211103/stato-demergenza-speranza-la-proroga-dipendera-dai-contagi-a-fine-anno-13590959.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, vaccino, coronavirus nel mondo