Gazprom non vuole i record di prezzo del gas: "provocano un calo della domanda"

Gazprom non vuole i record di prezzo del gas: "provocano un calo della domanda"

L'azienda energetica russa Gazprom non è interessata ai prezzi record del gas in Europa, in quanto portano ad una diminuzione della domanda, ha affermato il... 03.11.2021, Sputnik Italia

Il vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'azienda ha sottolineato che Gazprom vorrebbe vedere il mercato europeo equilibrato e prevedibile in modo che sia l'azienda che i consumatori possano sviluppare le proprie attività con successo.I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. All'inizio di agosto, il prezzo dei futures a breve termine era stimato in 515 dollari per mille metri cubi e alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata. Dallo scorso 6 ottobre, dopo aver raggiunto un massimo storico di 1.937 dollari per mille metri cubi, il prezzo del gas ha iniziato a scendere. Negli ultimi giorni il prezzo è rimasto costantemente sotto il livello di 1.000 dollari per mille metri cubi.

