Facebook elimina il riconoscimento facciale: stop da dicembre per 1 miliardo di utenti

Molto presto Facebook perderà la famosa funzione di riconoscimento facciale su foto e video. La società Meta fa sapere che il suo impiego richiede ulteriori... 03.11.2021

"Nelle prossime settimane disattiveremo il riconoscimento facciale di Facebook. Ciò farà parte di una campagna più ampia per limitare l'uso della tecnologia di riconoscimento facciale nei nostri prodotti", ha affermato la società in una nota.Non è specificato quale sia stato il motivo essenziale per la decisione di abbandonare la funzione, ma il comunicato di Meta sottolinea che "ci sono molte preoccupazioni riguardo al posto che la tecnologia di riconoscimento facciale occupa nella società".Una volta apportate le modifiche, gli utenti che avevano dato il proprio consenso per l'uso dello strumento, non saranno più "identificati" in foto e video di altri utenti. Inoltre, Facebook si impegna a cancellare le faceprint, le impronte del volto accumulate finora di più di un miliardo di persone."Più di un terzo degli utenti attivi giornalieri ha optato per il nostro riconoscimento facciale e ora la sua rimozione risulterà nella cancellazione di più di un miliardo di faceprint", spiega la società.Allo stesso tempo, l'azienda "continuerà a lavorare" sull'utilizzo di questo strumento, ove è possibile "garantire trasparenza e controllo alla persona stessa, quando questa acconsente al riconoscimento del suo volto".

