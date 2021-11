https://it.sputniknews.com/20211103/europei-di-nuoto-a-kazan-oro-e-record-del-mondo-per-litalia-nella-staffetta-4x50-mista-13597553.html

Europei di Nuoto a Kazan: oro e record del mondo per l'Italia nella staffetta 4x50 mista

Il quartetto della nazionale italiana di nuoto ha vinto la medaglia d'oro nella 4x50 metri mista agli Europei di Nuoto in vasca corta a Kazan. Il tempo degli... 03.11.2021, Sputnik Italia

Il quartetto composto da Michele Lamberti, Nicolo Martinenghi, Marco Orsi e Lorenzo Zazzeri ha vinto la finale della staffetta 4x50 mista agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Kazan.La medaglia d'argento è andata i padroni di casa della Russia con 1'30''79, al terzo posto l'Olanda con il tempo di 1'32''16.Nel medagliere della manifestazione l'Italia ha totalizzato finora nove medaglie: due ori, sei argenti ed un bronzo.Gli Europei di nuoto in vasca corta ospitati da Kazan si sono aperti ieri e proseguono fino al 7 novembre.

