Donna inglese compie 100 anni: il suo segreto? Un bicchiere di vino al giorno

L'anziana longeva, residente in Gran Bretagna, ha festeggiato il suo centesimo compleanno e ha dichiarato di essere arrivata a questa età grazie alla sua... 03.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-03T22:55+0100

2021-11-03T22:55+0100

2021-11-03T22:55+0100

mondo

salute

Mary Foley, così si chiama la donna, ha celebrato il suo centenario in una casa di riposo a Nantwich, nel Cheshire, con la figlia Myra e il nipote David. I parenti sono venuti segretamente in Inghilterra dagli Stati Uniti per sorprendere la pensionata, scrive il portale Nantwich News.Questi ultimi sono venuti a fare gli auguri alla donna per il suo centesimo compleanno e la festa è durata tutto il giorno. Quando alla festeggiata è stato chiesto quale fosse il segreto della sua longevità, ha risposto senza esitazione: "Un bicchiere di vino ogni giorno a cena!"Un'altra sorpresa per la donna è stata l'esibizione del coro di bambini della locale scuola cattolica. Inoltre, l'anziana signore ha ricevuto gli auguri dalla sua città natale di Billericay, nella contea dell'Essex, dove l'abate della parrocchia di Foley ha celebrato una messa speciale in suo onore. Il servizio è stato registrato in video e mostrato alla festeggiata il giorno del suo compleanno.

2021

