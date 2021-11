https://it.sputniknews.com/20211103/danimarca-esperti-raccomandano-il-ritorno-alle-mascherine-e-ai-passaporti-vaccinali-13590194.html

Danimarca: esperti raccomandano il ritorno alle mascherine e ai passaporti vaccinali

A settembre la Danimarca aveva revocato tutte le restanti restrizioni COVID-19, citando un alto tasso di vaccinazione e dichiarando che il virus non era più... 03.11.2021, Sputnik Italia

Gli attuali tassi di infezione da coronavirus nel Paese sono abbastanza alti da giustificare un intervento, con misure come maschere e passaporti COVID, hanno affermato gli esperti danesi.Mentre il Paese scandinavo aveva revocato con orgoglio tutte le restanti restrizioni COVID-19 all'inizio di questo autunno, dichiarando che il virus non era più una "minaccia critica per la società", la situazione è rapidamente peggiorata ad ottobre. Martedì sono stati segnalati un totale di 1.981 nuovi casi, dopo una serie di due settimane di oltre 1.000 casi al giorno, e anche il numero di pazienti COVID in ospedale è aumentato, raggiungendo numeri che non si vedevano da febbraio.Dato lo stato crescente della pandemia, con un alto tasso di contagio, gli esperti hanno chiamato a reintrodurre misure più drastiche per evitare un'ampia diffusione."Il passaporto COVID può creare spazi in cui c'è una probabilità relativamente bassa di essere infettati", ha detto alla stessa emittente anche Christian Wejse, professore di sanità pubblica dell'Università di Aarhus. "Allo stesso tempo può motivare più persone a farsi vaccinare e testare, e penso che ne abbiamo bisogno nella situazione attuale".Tuttavia, poiché il COVID-19 è stato declassato da "critico per la società" a "pericoloso per la salute pubblica", anche i poteri di risposta del governo sono cambiati. La Danimarca ha un tasso di vaccinazione relativamente alto, oltre il 75%, e ha anche iniziato a somministrare dosi di richiamo a fasce della popolazione più a rischio.Complessivamente, la Danimarca, una nazione di 5,8 milioni, ha registrato 389.000 casi di COVID-19, con oltre 2.700 morti.

