Dallas, raduno dei sostenitori di QAnon: aspettavano il figlio di JFK ufficialmente morto nel '99

Secondo la teoria di QAnon, il figlio dell'ex presidente USA non sarebbe morto nel 1999, ma sarebbe pronto a tornare in politica per rivestire il ruolo di... 03.11.2021, Sputnik Italia

Centinaia di sostenitori della teoria del complotto QAnon si sono radunati ieri a Dallas, sul luogo dell'assassinio del 35° presidente USA John F. Kennedy, in attesa dell'arrivo di suo figlio, morto più di 20 anni fa, che, a loro avviso, dovrebbe annunciare il ritorno al potere dell'ex presidente Donald Trump, secondo il Washington Post.Tuttavia, la profezia dei complottisti non si è avverata, come riferisce oggi il Washington Post. Dopo aver aspettato per un po' che Kennedy Jr. apparisse, la folla ha iniziato a disperdersi. Allo stesso tempo, alcuni partecipanti all'iniziativa hanno ipotizzato che il fratello dell'ex presidente USA potesse farsi vedere la sera, al concerto dei Rolling Stones.Come riferito dal giornale americano, la teoria su Kennedy Jr. è marginale anche per i sostenitori di QAnon.Il figlio dell'ex presidente americano John F. Kennedy Jr., di 38 anni, è morto in un incidente aereo nel 1999, ma i teorici di QAnon credono che non sia morto e si sia nascosto per 22 anni. Secondo loro, il figlio di Kennedy diventerà vicepresidente quando Trump tornerà al potere.Che cos'è QAnon?QAnon è una teoria del complotto nata dagli angoli bui dei forum di chat in Internet come 4chan, dai "drop" di un account che si fa chiamare Q, lettera che indica il livello di confidenza di alcuni dipartimenti della Casa Bianca. Q sostiene di rivelare, con i suoi messaggi da decifrare, alcune verità tenute nascoste dal mainstream, che rivelano la vera natura del Deep State, ovvero le elite che governerebbero il mondo.La teoria QAnon mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in lotta contro una cabala, ovvero le elite del Deep State, che secondo i seguaci di QAnon sarebbero adoratori di Satana.Altre idee diffuse dal gruppo sono che la pandemia COVID-19 sia un complotto per vendere vaccini e instaurare una dittatura sanitaria sotto la guida della Cina e dei cosiddetti "poteri forti".

