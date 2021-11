https://it.sputniknews.com/20211103/crisi-dei-semiconduttori-la-nintendo-costretta-a-produrre-meno-consolle-13595851.html

Regali a rischio per Natale? Crisi materie prime, Nintendo produrrà 6 milioni di consolle in meno

La produzioni di console Nintendo Switch Oled passerà dai 30 milioni di unità precedentemente previste a 24 milioni. 03.11.2021, Sputnik Italia

Nintendo produrrà il 20% di Nintendo Switch rispetto a quanto previsto entro il 31 marzo 2022. E' quanto emerge da un resoconto del quotidiano giapponese Nikkei, nel quale si precisa che la grande N stima di immettere sul mercato solo 24 milioni di nuove unità, rispetto ai 30 milioni preventivati in precedenza.A motivare la scelta del colosso nipponico, stando a quanto riportato da Nikkei, è l'ormai annosa questione della carenza di semiconduttori e di elementi hardware in generale, che tanto sta pesando su tutto il settore.Un calo che inciderà in maniera sensibile su Nintendo, se si considera soprattutto che il calo della produzione andrà a coincidere con un periodo, quello del Natale, fondamentale per i ricavi delle multinazionali hitech.Nell'ultimo rapporto finanziario pubblicato, relativo al trimestre conclusosi a giugno, Nintendo aveva già confermato le serie difficoltà registrate a livello di fornitura tecnologica, andatesi a sommare ai rallentamenti alla catena produttiva causati dalla pandemia di Covid-19. Lo scorso 8 ottobre Nintendo aveva lanciato Switch Oled, la versione aggiornata della propria console ammiraglia, facendo registrare il tutto esaurito tanto in patria quanto all'estero, Italia compresa.

