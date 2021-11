https://it.sputniknews.com/20211103/covid-costa-lockdown-per-chi-e-senza-vaccino-credo-sia-giusto-fare-una-distinzione-13592785.html

Covid, Costa: "Lockdown per chi è senza vaccino? Credo sia giusto fare una distinzione"

Per il sottosegretario alla Salute, se non verrà raggiunto il traguardo del 90% di vaccinati, non ci sono molte altre scelte possibili. 03.11.2021, Sputnik Italia

L'Italia potrebbe seguire la via austriaca, con delle misure di lockdown destinate ai soli non vaccinati, se non verrà raggiunto l'obiettivo della campagna vaccinale. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1.Chi si è vaccinato, prosegue Costa, "lo ha fatto nella consapevolezza di proteggere se stesso e gli altri" e di "garantire al nostro Paese un ritorno graduale alla normalità". In base a questa premessa, il sottosegretario ritiene che chi si è vaccinato non debba continuare a sopportare misure restrittive a "causa di una minoranza che non si è ancora vaccinata".Obbligo vaccinale per categorieCosta puntualizza, inoltre, l'importanza del vaccino che è "ciò che ci difende dal virus, non il tampone". Per raggiungere il traguardo del 90% di immunizzati è necessario convincere "in qualche modo quegli oltre 2 milioni e mezzo che non si sono ancora vaccinati". A tal fine non esclude la strada dell'obbligo vaccinale per categorie.Tra le ipotesi c'è quella che venga introdotto per gli ultra 50-60enni e per chi lavora a stretto contatto con il pubblico.

coronavirus in italia