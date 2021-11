https://it.sputniknews.com/20211103/covid-cosa-dicono-i-modelli-matematici-in-corso-la-quinta-ondata-legata-ai-non-vaccinati-13595975.html

Covid, cosa dicono i modelli matematici: in corso la quinta ondata legata ai non vaccinati

Covid, cosa dicono i modelli matematici: in corso la quinta ondata legata ai non vaccinati

I modelli matematici mostrano un modesto picco di contagi che indicano una nuova ondata legata prevalentemente ai non vaccinati. 03.11.2021

coronavirus in italia

L'aumento dei casi di Covid-19 registrato negli ultimi giorni in Italia è una "piccola quinta ondata legata ai non vaccinati". Lo ha detto ad Ansa il fisico sperimentale dell'Università di Perugia, Luca Gammaitoni. Secondo le stime di Gammaitoni i non vaccinati sono circa il 30% della popolazione e i dati disponibili mostrano che il contagio è prevalentemente legato a questa condizione. In particolare il fisico spiega che riguarda la fascia d'età 40-60 anni, nella quale diversi scelgono di non vaccinarsi, e quella degli under 12, che non sono inclusi nella platea. Il fisico ipotizza che la quinta ondata "possa essere di piccola ampiezza, anche se ancora siamo in fase di crescita, e con un basso impatto sulle ospedalizzazioni". In base ai modelli matematici, spiega, saremmo in presenza di un picco modesto. Ad ogni modo bisogna "vedere cosa succederà nella realtà, considerando inoltre che più il virus continua a correre e maggiore è il rischio di selezionare nuove varianti". Gammaitoni non ritiene possa esserci unsovraccarico per gli ospedali perché i "giovani che prendono il Covid sono in buona salute e in genere non necessitano di ricovero. Sono comunque vettori del virus - avverte - che attraverso di loro tende a contagiare anche i più anziani. Perché con l'autunno si sta di più al chiuso, sono aumentate le occasioni di socialità ed è ripresa l'attività scolastica. Per fermare il virus - conclude Gammaitoni - bisogna vaccinarsi".

