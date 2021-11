https://it.sputniknews.com/20211103/cingolani-serve-tempo-per-uscire-dal-gas-e-non-bisogna-accantonare-il-nucleare-13590390.html

Cingolani: “Serve tempo per uscire dal gas e non bisogna accantonare il nucleare”

Cingolani: “Serve tempo per uscire dal gas e non bisogna accantonare il nucleare”

In attesa della tassonomia delle fonti energetiche, il ministro punta sul mix di rinnovabili e sull’urgenza di trovare soluzioni per la lotta al cambiamento... 03.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-03T12:46+0100

2021-11-03T12:46+0100

2021-11-03T13:01+0100

nucleare

conferenza onu per il clima

energie rinnovabili

roberto cingolani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12968179_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_436364b9ab5a27905bdc30369a50ec18.jpg

“È oggettivamente impossibile uscire subito dal gas” e nel frattempo non bisogna fermare “la ricerca e lo sviluppo per il nucleare”, dice il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani da Glasgow, parlando con diversi quotidiani italiani.Cingolani torna a parlare anche di nucleare di quarta generazione, su Repubblica, ma premette che prima bisogna far completare alla Commissione europea la nuova tassonomia per valutare se si può trattare alla stregua di energia verde.Un mercato mondiale delle emissioniLa presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha auspicato che il modello europeo dell’Ets, uno schema di scambio di quote di emissioni di gas, possa essere adottato a livello mondiale, con una ricaduta sui prezzi del carbonio.Parlando al Corriere della Sera, Cingolani dichiara che “sarebbe necessario in tutto il mondo. Chi inquina di più paga di più. Non deve convenire produrre carbonio. Altrimenti l’acciaio verde in Europa costa il quadruplo di quello fabbricato in Cina e India”.La transizione green all’IlvaAltro tema discusso a margine della Cop26 è la riconversione degli impianti dell'ex Ilva di Taranto.Il ministro spiega perche ci sarà una riunione nei prossimi giorni, perché "bisogna passare dal carbone all’elettrico: inizialmente si farà col gas, ma bisogna subito predisporre il passaggio all’idrogeno. Che deve essere verde. Non si fa in un anno".L’iniziativa con la Fondazione RockfellerCingolani in Scozia ha presentato il progetto nato da un’idea della Fondazione Rockfeller, la “Global Energy Alliance for People and Planet”, su cui sta scommettendo l’Italia, scrive La Stampa.Roma ha messo una cifra simbolica di 10 milioni di euro sul piatto a cui si aggiungeranno i fondi, molto più cospicui, della Banca Mondiale, della stessa Fondazione Rockfeller, di Ikea, del Besoz Earth Fund, dell’African Development Bank Group, dell’Asian Development Bank, del’agenzia governativa Usa per lo sviluppo e di altri Paesi europei.“È un’operazione che vede lungo. Che vede avanti. L’Italia fa da apripista in ossequio al multilateralismo, cifra del governo Draghi, fungendo da catalizzatore di una maxi alleanza globale che mette assieme per la prima volta finanziamenti pubblici e privati, idee e ricerca tecnologica, Stati e fondazioni filantropiche”, sottolinea al Corsera.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

nucleare, conferenza onu per il clima, energie rinnovabili, roberto cingolani