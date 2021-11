https://it.sputniknews.com/20211103/caserta-incendio-in-unazienda-bufalina-morti-diversi-animali-13595031.html

Caserta, incendio doloso in un allevamento: arsi vivi diversi animali



È di alcuni vitelli morti inceneriti il bilancio di un'incendio avvenuto in un'azienda bufalina di Pontelatone, in provincia di Caserta. 03.11.2021, Sputnik Italia

italia



Un rogo di vaste dimensioni si è sviluppato nel corso della notte in un'azienda bufalina nel casertano, che ha interessato un capannone, nel quale si trovavano gli animali, che sono morti carbonizzati.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Caserta, con l'ausilio di due autobotti, che hanno spento il rogo rapidamente.Finora non sono state rilasciate dichiarazioni in merito alle possibili cause dell'incendio.

italia