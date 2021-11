https://it.sputniknews.com/20211103/calenda-attacca-renzi-non-si-puo-fare-lobbying-per-paesi-stranieri-ed-essere-leader-di-un-partito-13588321.html

Calenda attacca Renzi: “Non si può fare lobbying per Paesi stranieri ed essere leader di un partito”

Per il numero uno di Azione è “sbagliato” il lavoro dell’ex premier come businessman, che non si concilia con le prerogative di un parlamentare. Un... 03.11.2021, Sputnik Italia

Carlo Calenda è netto: far parte di un Cda di una società italo-russa, fare lobbying per stati stranieri e nello stesso tempo essere leader di un partito e parlamentare “è sbagliato”.Giudizio senza appello, quindi, per il numero uno di Italia viva, Matteo Renzi, volato a New York per il lancio a Wall Street della società italo-russa di car sharing Delimobil, di cui fa parte.Per il leader di Azione “non è mai avvenuto nella politica contemporanea che un leader che fa politica in Italia riceva soldi da uno Stato straniero".Un riferimento neanche troppo velato agli incarichi in Arabia Saudita di Renzi nella fondazione di Mohammed bin Salman, Future Investment Initiative.I dubbi sul Grande centroPer questo atteggiamento di Renzi, Calenda vede un’influenza diretta sul progetto del Grande centro.Come hanno conseguenze sull’ipotesi di unirsi anche le alleanze di Iv con Micciché in Sicilia e con i 5Stelle in un numero rilevante di Comuni.Ma il progetto resta comunque in piedi, con la possibilità di aprire Azione “a tutte le personalità che vogliano dare un contributo, compresi gli esponenti di Italia Viva, in vista però di un progetto chiaro e serio e di una rettitudine politica e di comportamenti".

