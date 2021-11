https://it.sputniknews.com/20211103/brasile-cerca-di-sfuggire-alle-api-uomo-si-getta-in-un-lago-infestato-dai-piranha-13592992.html

Brasile: cerca di sfuggire alle api, uomo si getta in un lago infestato dai piranha

Brasile: cerca di sfuggire alle api, uomo si getta in un lago infestato dai piranha

Un pompiere che ha eseguito il salvataggio ha detto che il corpo era completamente sfigurato. 03.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-03T23:09+0100

2021-11-03T23:09+0100

2021-11-03T23:09+0100

mondo

brasile

natura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/13592951_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_e6fee4175f25c3625c83208c8e6a6caa.jpg

Secondo la ricostruzione dei media locali, un 30enne che domenica scorsa stava pescando con gli amici nei pressi del piccolo comune di Brasilândia de Minas si sarebbe tuffato in un lago agricolo per sfuggire all’attacco di uno sciame di api, non sapendo che lo specchio d’acqua fosse infestato da presenze ancora più pericolose.I piranha hanno una nomea molto più altisonante del loro pericolo reale, infatti molto raramente sono effettivamente pericolosi per l’uomo. Nella maggior parte dei casi si segnalano morsi a mani e piedi facilmente guaribili. Tuttavia, la loro fama non è del tutto leggenda, sono noti in letteratura casi di effettiva letalità, anche se piuttosto rari.Nel 2011 un diciottenne ubriaco perse la vita a Rosario del Yata, in Bolivia, nel 2012 una bambina brasiliana di cinque anni rimase vittima di un branco di Piranha della specie nattereri e nel febbraio 2015 un’altra bambina di sei anni è morta dopo essere stata attaccata dai piranha quando la barca di sua nonna si è capovolta durante una vacanza in Brasile.Soprattutto nei periodi di siccità, quando i corsi d’acqua si riducono, la popolazione dei piranha finisce sotto stress per la scarsità di cibo, la concorrenza reciproca e il sovrappopolamento, la loro aggressività può aumentare notevolmente.L’episodio di domenica andrà quindi ad alimentare ulteriormente la fama negativa di questa specie, anche se non è per la verità noto se l’uomo fosse prima annegato e poi i piranha ne abbiano approfittato, oppure sia morto proprio in conseguenza all’attacco dei pesci carnivori.Un pompiere che ha eseguito il salvataggio ha detto che il corpo, ritrovato a quattro metri dalla riva, era completamente sfigurato.Esistono circa 30 specie differenti di piranha nel mondo e tutte vivono nel bacino del Rio delle Amazzoni in Sud America. Il più aggressivo è il piranha dal ventre rosso, il quale, tuttavia, deve la sua terribile reputazione più alla cinematografia che alla sua effettiva pericolosità per l’uomo.

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, brasile, natura