I vaccini fanno la fortuna di Pfizer: l'utile netto è cresciuto del 120% nei primi nove mesi 2021

I vaccini fanno la fortuna di Pfizer: l'utile netto è cresciuto del 120% nei primi nove mesi 2021

L'utile netto dell'azienda farmaceutica Pfizer Inc., sviluppatrice di uno dei vaccini contro il coronavirus più noti al mondo, nei primi nove mesi di... 02.11.2021

I vaccini fanno la fortuna di Pfizer: l'utile netto è cresciuto del 120% nei primi nove mesi 2021

L'utile diluito per azione, all'esito dei tre trimestri, è stato di 3,35 dollari, rispetto agli 1,84 dollari per azione di un anno fa. Nel frattempo, il fatturato di Pfizer nel periodo di riferimento è aumentato di 1,9 volte, raggiungendo i 57,653 miliardi di dollari.A termine del terzo trimestre, l'utile netto dell'azienda è aumentato di 5,5 volte, su base annua, arrivando a 8,146 miliardi di dollari, mentre l'utile diluito per azione è stato di 1,42 dollari, contro i 0,26 dollari di un anno fa.L'utile trimestrale diluito rettificato per azione è stato di 1,34 dollari, più alto rispetto alla previsione di 1,08 dollari. Il fatturato di Pfizer sul trimestre è stato pari a 24,094 miliardi di dollari, importo che supera di 2,3 volte il risultato dell'anno scorso; la previsione preliminare era di 22,56 miliardi di dollari.A questo punto l'azienda alza le previsioni sia del fatturato che dell'utile trimestrale diluito rettificato per azione per l'anno finanziario 2021.L'azienda PfizerPfizer Inc. è stata fondata negli Stati Uniti nel 1849 ed è oggigiorno uno dei leader mondiali nel settore farmaceutico. L'azienda ha sede a New York e ha un centro di ricerca principale a Groton, nello stato del Connecticut.

