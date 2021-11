https://it.sputniknews.com/20211102/tesla-ritira-12000-veicoli-difettosi-dal-mercato-problemi-con-il-sistema-di-frenata-automatica-13581018.html

Tesla ritira 12.000 veicoli difettosi dal mercato: problemi con il sistema di frenata automatica

Tesla ritira 12.000 veicoli difettosi dal mercato: problemi con il sistema di frenata automatica

Tesla ha ordinato il ritiro dal mercato circa 11.704 veicoli dei modelli S, 3, X e Y, dopo che è stato scoperto che una certa versione del loro firmware... 02.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-02T13:15+0100

2021-11-02T13:15+0100

2021-11-02T13:15+0100

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/11886992_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_94836c2e5b3dab5a133da4e0c7c34729.jpg

La compagnia ha però assicurato che, in caso di frenata indesiderata, l'utente verrebbe avvisato con dei segnali acustici.Nel deposito per la National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti, la società afferma che l'attivazione del sistema durante la guida creerebbe un rischio di tamponamenti improvvisi, tuttavia Tesla ha sottolineato di non essere a conoscenza di alcun caso in cui tali incidenti siano finora effettivamente avvenuti.Le azioni della società, che hanno stabilito nuovi massimi praticamente ogni giorno nell'ultima settimana, hanno fatto una registrare una leggera flessione nel corso della mattinata, in relazione a questi problemi di carattere tecnico.Tesla ha affermato che un segnale di avvertimento e un segnale acustico avvisano l'utente della falsa attivazione del sistema.

https://it.sputniknews.com/20211025/hertz-vara-la-svolta-elettrica-ordinate-100000-automobili-tesla-13463415.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia