Sondaggi politici, il PD insidia Fratelli d'Italia

Il PD fa un balzo in avanti e si conferma seconda forza politica italiana sopra la soglia psicologica del 20%. In calo FdI, Lega e M5S. 02.11.2021, Sputnik Italia

politica italiana

Per la seconda settimana consecutiva il PD è la seconda forza politica italiana, nei sondaggi sulle intenzioni di voto di Swg per il Tg del lunedì sera di Enrico Mentana, su La7.FdI fa un tonfo di 0,4 punti, rispetto alle rilevazioni della scorsa settimana, ma resta il primo partito italiano con il 20,3%. Il PD si piazza a soli due punti dal partito di Giorgia Meloni, con il 20,1%, dopo un balzo di 0,4 punti.La Lega è leggermente in calo di 0,2 punti e si ferma al 19%. Giù anche il M5S, che perde lo 0,3 e resta lontano dal podio, con il 16,3% di consensi.Forza Italia recupera 4 decimali e sale al 7,2%, mentre Azione resta stabile al 4,1%.Sotto la soglia di sbarramento si trova MPD/Articolo 1, con il 2,5%, Sinistra Italiana, (-0,1) al 2,3%, Verdi, (+0,2) al 2,1%, +Europa, (-0,1) al 1,8%, Italia viva, (-0,3) al 1,7%.Non si esprime il 39% degli interpellati.

