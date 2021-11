https://it.sputniknews.com/20211102/scuola-costa-quarantena-per-la-classe-dopo-3-casi-positivi-13580665.html

Scuola, Costa: "Quarantena per la classe dopo 3 casi positivi"

Il nuovo protocollo sarà approvato tra oggi e domani, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alla Salute. 02.11.2021, Sputnik Italia

Saranno approvate tra oggi e domani le nuove regole per la quarantena nelle scuole, che prevedono la didattica a distanza solo con almeno tre casi di Covid-19. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24.La quarantena con le nuove regoleIl protocollo indica le diverse situazioni in cui si può trovare una classe e i suoi professori.minori di 12 anni, elementari e asiloSituazione diversa per le fasce di età sotto i 12 anni, cioè non ancora vaccinabili.In caso di un positivo, alle elementari o al primo anno di medie, con il resto della classe negativa, si resta in presenza.In caso di due positivi, l’intera classe e i docenti vanno in isolamento per 10 giorni.Per la materna e il nido, dove non è previsto l’obbligo di mascherina, con un solo caso positivo l’intera classe va in quarantena per 10 giorni.

Notiziario

