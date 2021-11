https://it.sputniknews.com/20211102/quirinale-giorgetti-draghi-potrebbe-guidare-il-convoglio-anche-dal-colle-13581978.html

Per il numero due della Lega si tratterebbe di un "semipresidenzialismo de facto", come quello di Napolitano, ma, in questo caso, Draghi "si occuperebbe di... 02.11.2021, Sputnik Italia

Avanza anche nella Lega l'ipotesi di Mario Draghi al Quirinale. Ad aprire alla candidatura del premier come successore di Mattarella è il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, vicesegretario generale del Carroccio. L'occasione è la presentazione del libro Perché Mussolini rovinò l'Italia (e perché Draghi la sta risanando) di Bruno Vespa, in uscita il 4 novembre per Mondadori Rai Libri.In questo caso "Draghi potrebbe guidare il convoglio anche da fuori. Sarebbe un semipresidenzialismo de facto", risponde alla domanda sul governo.Per Giorgetti non si tratterebbe di una novità, piuttosto ci sarebbe già un precedente."Sarebbe - spiega il numero 2 della Lega - un semipresidenzialismo de facto, in cui il presidente della Repubblica allarga le sue funzioni approfittando di una politica debole". Come ha fatto a suo tempo Napolitano, osserva Vespa. "Lui l'ha fatto dinanzi a un mondo politico spaesato", precisa Giorgetti, mentre adesso "Draghi baderebbe all'economia".Le elezioni per il presidente della Repubblica si terranno nel febbraio 2022, alla scadenza del mandato dell'attuale Capo di Stato, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi lavora ad una sua candidatura per il Colle, sostenuta dal centrodestra. Intanto, anche Giuseppe Conte apre a Draghi al Quirinale.

