Putin parteciperà alle commemorazioni del 200° anniversario dalla nascita di Dostoevskiy

Putin parteciperà alle commemorazioni del 200° anniversario dalla nascita di Dostoevskiy

02.11.2021

Il consigliere Tolstoy ha osservato che il presidente potrebbe partecipare all'inaugurazione della casa di Dostoevskiy a Mosca. Secondo questi, sarebbero previsti alcuni eventi in cui il presidente prenderà parte attiva.È stato anche riferito che la Banca centrale emetterà monete da due rubli per un totale di 3 mila pezzi, per la commemorazione. Il rovescio della moneta rappresenterà Dostoevskiy, tra candele e libri sullo sfondo di San Pietroburgo, con un testo scritto a mano realizzato con la tecnica del laser opacizzante. Sotto l'immagine saranno indicati la firma dello scrittore e l’anno di nascita.Fyodor Dostoevskiy nacque a Mosca l'11 novembre 1821 e morì a San Pietroburgo il 9 febbraio 1881. È considerato, insieme a Lev Tolstoy, uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi. I suoi più famosi romanzi sono Delitto e castigo, I fratelli Karamazov, Il giocatore, i demoni e L'idiota, che scrisse a Firenze.Particolare curioso della vita di questo grande letterato è che la Russia avrebbe potuto perderlo ancor prima che iniziasse a scrivere le sue grandi opere. Il 23 aprile 1849 venne arrestato con l'accusa di far parte di una società segreta a scopi sovversivi e venne imprigionato. In realtà, Dostoevskiy aveva partecipato a tali riunioni solo per curiosità, non per attivismo, ma questo non gli risparmiò la condanna a morte. Il 19 novembre dello stesso anno avrebbero dovuto fucilarlo, ma, quando già sul patibolo, lo zar Nicola I commutò la condanna in lavori forzati a tempo indeterminato. Venne quindi deportato in Siberia, dove venne liberato solo cinque anni dopo per buona condotta. Quelle esperienze segnarono profondamente l’autore, che le trasfigurò in diverse opere.

