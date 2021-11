https://it.sputniknews.com/20211102/per-i-vaccinati-con-johnsonjohnson-verso-il-richiamo-dopo-sei-mesi-dalla-prima-dose-13576375.html

Per i vaccinati con Johnson&Johnson verso il richiamo dopo sei mesi dalla prima dose

Per i vaccinati con Johnson&Johnson verso il richiamo dopo sei mesi dalla prima dose

Oggi la riunione del Comitato tecnico-scientifico dell'Aifa e poi seguirà la circolare del ministero della Salute. Il siero per la seconda dose sarà mRna.

In queste ore si deciderà come e quando somministrare il richiamo ai circa 1,6 milioni di italiani che hanno ricevuto l’immunizzazione con il vaccino monodose Johnson&Johnson.Secondo gli studi, infatti, il siero della Janssen perde efficacia dopo alcuni mesi e l’obiettivo è quello di rafforzare le difese contro possibili seconde ondate.In linea di massima, il booster, che sarà effettuato con un vaccino mRna, probabilmente Pfizer, sarà calendarizzato a sei mesi dalla prima dose.I passi verso il boosterL’Italia, quindi, potrebbe seguire gli Stati uniti e la Germania nella strategia di immunizzazione e lanciare la campagna per il richiamo per chi ha ricevuto il J&J, l’unico siero monodose anti-Covid autorizzato in Europa dall’Ema.Dopo la decisione dell’Aifa, il ministero della Salute farà seguire una circolare con i dettagli.Ieri il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri aveva confermato che i richiami per i monodose potrebbero partire insieme ai booster per gli unltrasessantenni.

