Palermo, maxi retata antidroga: 57 arresti, anche mogli e figli dei pusher

Palermo, maxi retata antidroga: 57 arresti, anche mogli e figli dei pusher

I carabinieri della compagnia San Lorenzo di Palermo hanno smantellato una rete di spaccio di sostanze stupefacenti che coinvolgeva interi nuclei familiari: genitori, fidanzati e figli.Sono in tutto 58 le misure cautelari, 37 in carcere, 20 domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesse dal Gip di Palermo per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle stesse.L'organizzazione contava su diversi magazzini e appartamenti in cui stoccare la droga, che in alcuni casi veniva nascosta persino nelle camerette dei figli. Le basi venivano usate anche per "cucinare" la cocaina per la produzione del crack.Questo è il quadro emerso a conclusione dell' indagine diretta dalla Direzione distrettuale antimafia, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, che ha fatto scattare l'operazione Nemesi.La vasta operazione ha consentito di smantellare la rete di traffico e spaccio nel quartiere Sperone, considerato una delle roccaforti del traffico di droga nel Sud Italia. La piazza di spaccio, infatti, garantiva un volume d'affari da 1,5 milioni di euro l'anno. I profitti venivano distribuiti per il sostentamento delle famiglie dei detenuti e delle spese processuali.

