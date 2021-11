https://it.sputniknews.com/20211102/nuove-regole-covid-per-la-scuola-il-moige-chiede-permessi-retribuiti-per-genitori--13584310.html

Nuove regole Covid per la scuola: il Moige chiede permessi retribuiti per genitori

Il Movimento Genitori mette in risalto i rischi e i disagi per le famiglie dovute alle nuove regole del protocollo scuola in via d'approvazione. La richiesta... 02.11.2021, Sputnik Italia

Il Movimento Italiano Genitori avanza la richiesta urgente di intervento riguardo i permessi lavorativi per genitori di minori in età scolastica. Le nuove regole di quarantena nelle scuole in via d'approvazione, sostengono i genitori, rischiano di creare disagi alle famiglie con figli in quarantena. Il nuovo protocollo non prevede queste misure e mette in difficoltà tantissime mamme e papà che non possono usufruire dello smart working né possono restare a casa ad accudire i figli in quarantena e dad. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio24, che saranno approvate tra oggi e domani le nuove regole per la quarantena nelle scuole, che prevedono la didattica a distanza solo con almeno tre casi di Covid-19.La quarantena con le nuove regoleIl protocollo indica le diverse situazioni in cui si può trovare una classe e i suoi professori.Nella prima ipotesi di un caso di contagio, se tutti i compagni e gli insegnanti sono negativi al tampone, allora potranno continuare ad andare a scuola in presenza. Il test andrà ripetuto dopo 4-5 giorni per evitare che sfuggano contagi.Se si trova un secondo positivo, nella prima o nella seconda fase di controllo, allora si apre una strada differenziata: i vaccinati e negativi, sia alunni che docenti, potranno restare in classe, mentre per i non vaccinati scatta la quarantena di 10 giorni.Se i casi positivi sono da tre in su, i vaccinati resteranno a casa in isolamento per sette giorni, mentre gli altri per 10 giorni.minori di 12 anni, elementari e asiloSituazione diversa per le fasce di età sotto i 12 anni, cioè non ancora vaccinabili.In caso di un positivo, alle elementari o al primo anno di medie, con il resto della classe negativa, si resta in presenza.In caso di due positivi, l’intera classe e i docenti vanno in isolamento per 10 giorni.Per la materna e il nido, dove non è previsto l’obbligo di mascherina, con un solo caso positivo l’intera classe va in quarantena per 10 giorni.

