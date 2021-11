https://it.sputniknews.com/20211102/metaapp-il-colosso-del-web-cinese-baidu-presenta-la-domanda-per-la-registrazione-del-marchio-13582468.html

Metaapp, il colosso cinese Baidu sfida Facebook e presenta la domanda di registrazione del marchio

La società tecnologica cinese Baidu ha presentato la domanda per la registrazione del marchio 'metaapp'. Ciò avviene alla luce dell'annuncio di Facebook, nella... 02.11.2021, Sputnik Italia

Come si apprende dai dati di Tianyancha, una piattaforma cinese online per la richiesta di informazioni sulle aziende, lo scorso 29 ottobre Baidu Online Network Technology Beijing Limited Company ha presentato la domanda per la registrazione del marchio metaapp.La classificazione internazionale della domanda comprende servizi relativi a siti web, nonché strumenti scientifici. Attualmente, la domanda di registrazione è pendente.Tale domanda è stata presentata un giorno dopo l'importante annuncio di Facebook. Il 28 ottobre, l'azienda americana ha annunciato di aver cambiato il suo nome e che da quel momento si sarebbe chiamata Meta.Il ceo dell'azienda Mark Zuckerberg ha dichiarato che il nuovo marchio pone l'accento sul Metaverso, uno spazio dove gli utenti rinunceranno agli schermi e vivranno un'esperienza di realtà virtuale. Allo stesso tempo, in questa fase, i nomi delle applicazioni (inclusi i social network e le app Facebook, Instagram, WhatsApp e altre) non verranno modificati.

