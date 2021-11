https://it.sputniknews.com/20211102/maltempo-allerta-arancione-in-veneto-e-altre-cinque-regioni-in-giallo-13576232.html

Maltempo, allerta arancione in Veneto e altre cinque Regioni in giallo

Ieri nella Serenissima sono state alzate le paratie del Mose in seguito all'innalzamento della marea fino ai 130 cm. 02.11.2021, Sputnik Italia

Pericolo maltempo in Veneto, dove è scattata l'allerta arancione a causa del peggioramento delle condizioni meteo.La Protezione civile ha invece diramato l'allerta gialla per altre cinque Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.Per la giornata di oggi, stando alle previsioni dei sinoptici, è prevista una breve tregua dalle precipitazioni, che è però destinata a durare ben poco.Acqua alta a Venezia e ancora disagi in Sicilia Ieri a Venezia l'alta marea ha raggiunto e superato i 130 cm, costringendo le autorità ad alzare il Mose.Continuano i disagi in Sicilia, con particolare riferimento alla provincia di Siracusa, dove si fanno ancora sentire le conseguenze del passaggio dell'uragano Apollo.Anche ieri, infatti, sono stati diversi gli interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco in città e provincia.

