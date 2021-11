https://it.sputniknews.com/20211102/lama-di-roma-assume-260-operatori-ma-non-possono-raccogliere-i-rifiuti-13586459.html

L’Ama di Roma assume 260 operatori, ma non possono raccogliere i rifiuti

Il flop dell’ultimo giro di assunzioni dell’era grillina nella municipalizzata della Capitale. Non c’è abbastanza personale operativo tra inidonei e idonei... 02.11.2021, Sputnik Italia

Nuova tegola sulla municipalizzata di Roma per la raccolta dei rifiuti, l’Ama. Secondo quanto ricostruisce Repubblica, i 260 nuovi operatori, da poco assunti ma inquadrati nel livello più basso, una volta chiamati in servizio non potranno partecipare, di fatto, alle operazioni di raccolta dei rifiuti.Per effettuare queste mansioni dovrebbero arrivare al primo scatto, cioè aspettare quattro anni. L’obiettivo dei sindacati è di cercare un accordo per una deroga al contratto di lavoro.Manca il personale per i turni giornalieriLe assunzioni decise dopo i concorsi banditi dall’Ad Stefano Zaghis, dimissionario, quindi non serviranno ad alleviare la cronica mancanza di personale della municipalizzata.Attualmente la società ha in servizio 3.950 operatori, ma “1.464 sono parzialmente idonei e 110 sono completamente inarruolabili”, scrive Repubblica.

