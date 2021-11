Il piano del governo sullo stato d’emergenza, green pass e misure anti-Covid

https://it.sputniknews.com/20211102/il-piano-del-governo-sullo-stato-demergenza-green-pass-e-misure-anti-covid-13578381.html

L’esecutivo pensa a come prolungare o modificare alcune delle norme in scadenza a fine anno: si discute anche di mascherine, quarantena e zone a colori per le... 02.11.2021, Sputnik Italia

Il governo di Mario Draghi è già al lavoro per scadenzare le prossime misure per continuare la gestione della pandemia. In particolare, i ministri stanno ragionando su come prolungare lo stato di emergenza, in scadenza al 31 dicembre, e il green pass.Secondo quanto emerge dai quotidiani italiani, il governo sta valutando di estendere lo stato di emergenza almeno fino a marzo, inserendolo come norma di un decreto, forse il milleproroghe, perché non più estendibile altrimenti.Il pass verde, in particolare, garantirebbe di mantenere aperti locali e attività anche se i contagi aumentassero, si argomenta a Palazzo Chigi.E il prolungamento dell’obbligo potrebbe aiutare a raggiungere l’immunità di gregge, convincendo anche i più scettici a vaccinarsi per poter continuare a lavorare.Dall’entrata in vigore, il 15 ottobre, dell’obbligo, infatti, sono aumentati i certificati di malattia e l’Inps ha intensificato i controlli.Le altre misure in scadenzaNon soltanto green pass e stato d’emergenza al vaglio. Il governo dovrà decidere se prolungare o modificare anche altri strumenti utilizzati per gestire la circolazione del coronavirus.Stessa posizione sulle norme di distanziamento, in particolare in vista delle festività natalizie e del periodo invernale.Resterà, con ogni probabilità, in vigore anche il sistema dei colori per Regioni e Comuni. Il sistema attuale stabilisce eventuali restrizioni in base all’incidenza dei casi e al tasso di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive.

