Grillo: "Reddito universale o Italia come Squid Game"

Sul suo blog il fondatore del M5S lancia l'idea di riscrivere un nuovo sistema economico che funzioni per tutti e "non solo per i ricchi e potenti". 02.11.2021, Sputnik Italia

Beppe Grillo lancia l'allarme dalle pagine del suo blog sulla sempre maggiore disparità di reddito dovuta alla pandemia di Covid-19 e all'ascesa tecnologica, che "continua a spazzare via posti di lavoro". Per il fondatore del M5S, il reddito universale è "l'unica soluzione per avere equità, benessere e libertà". "L’ultimo rapporto del Credit Suisse Global Wealth ci conferma che l’1% della popolazione detiene il 43% della ricchezza mondiale", afferma. Poi snocciola i dati dell' l'Italia che "non è immune dal fattore 1%=50%, ci siamo molto vicino, con il patrimonio del 5% più ricco degli italiani che è superiore a tutta la ricchezza detenuta dall'80% più povero". Per rendere meglio l'idea rincara la dose:Da qui lancia la proposta di "riscrivere un nuovo sistema economico, che non funzioni solo per i ricchi e i potenti, ma per tutti. O mettiamo in campo il Reddito Universale o inauguriamo gli Italian Squid Game. Se vinci puoi continuare a vivere".Squid Game è una serie sud coreana prodotta da Netflix e diventata di culto in poco tempo. "Per chi non la conoscesse - scrive ancora il comico - la serie racconta la storia di cittadini indebitati disposti a fare qualsiasi cosa per soldi, incluso mettere a rischio la propria vita"

