https://it.sputniknews.com/20211102/green-pass-ipotesi-lockdown-per-i-no-vax-bassetti-duro-litalia-e-un-enorme-tamponificio-13585209.html

Green pass, ipotesi lockdown per i No Vax? Bassetti duro: "L'Italia è un enorme tamponificio"

Green pass, ipotesi lockdown per i No Vax? Bassetti duro: "L'Italia è un enorme tamponificio"

L'infettivologo del San Martino di Genova chiede una stretta sul Green pass e l'obbligo di vaccino per chi lavora a contatto con il pubblico. 02.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-02T18:41+0100

2021-11-02T18:41+0100

2021-11-02T18:41+0100

coronavirus in italia

matteo bassetti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/13585473_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c147397d04dd5e0019fbfeac775bf9f8.jpg

"L' Italia è diventata un enorme tamponificio. È venuto il momento di dare una stretta al Green pass". Lo scrive in un post di Facebook il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, dopo aver chiesto in un'intervista rilasciata ieri a La Stampa, il lockdown per i non vaccinati. Bassetti ipotizza di togliere la possibilità dei tamponi "per accedere a ristoranti, bar, teatri, cinema, stadi e attività sportive e ricreative". Una misura analoga di potrebbe adottare "per i luoghi di lavoro, ma limitando il certificato ai mestieri a contatto col pubblico per cui andrebbe introdotto l’obbligo vaccinale", aggiunge. L'infettivologo si è detto in disaccordo con il ministro Speranza sulla proroga dello stato d'emergenza, definita un'uscita "infelice, affrettata e ingenerosa nei confronti del lavoro del generale Figliuolo". I dati italiani, ha ricordato, "sono i migliori d'Europa". Sulla soglia d'immunità Bassetti ritiene che bisogna arrivare al 90% degli over 12 vaccinati e mantenere mascherine e distanziamento sugli altri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, matteo bassetti