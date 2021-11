https://it.sputniknews.com/20211102/energia-dal-canada-1-miliardo-di-dollari-ai-paesi-in-via-di-sviluppo-per-rinunciare-al-carbone-13574284.html

Energia, dal Canada 1 miliardo di dollari ai paesi in via di sviluppo per rinunciare al carbone

Energia, dal Canada 1 miliardo di dollari ai paesi in via di sviluppo per rinunciare al carbone

Il governo del Canada stanzierà un miliardo di dollari per aiutare paesi in via di sviluppo a rinunciare al carbone come fonte di produzione di energia, ha... 02.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-02T07:14+0100

2021-11-02T07:14+0100

2021-11-02T07:14+0100

mondo

energia

clima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13270279_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_8028d64e1b855e69ebb88dcb4d761a9f.jpg

Il premier canadese ha svelato i piani del Canada nella lotta contro il cambiamento climatico in un post su Twitter."Il 2030 è l'anno in cui noi abbandoneremo completamente la tradizionale produzione di energia elettrica a carbone. Un miliardo di dollari è l'importo che stanzieremo per aiutare paesi in via di sviluppo a rinunciare al carbone. Lo zero è la quantità del carbone nella produzione di energia che esporteremo nell'ambito del nuovo divieto", ha scritto Trudeau che insieme ad altri leader mondiali prende parte alla conferenza sul clima COP26 che si svolge in questi giorni a Glasgow.La conferenza COP26, organizzata dalla Gran Bretagna insieme all'Italia, si terrà fino al 12 novembre. Al vertice partecipano rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui capi di Stato e di governo, esperti ed attivisti. L'incontro dei leader mondiali si svolge il 1° - 2 novembre. Si prevede che nel corso del vertice sarà firmata una serie di documenti sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sul raggiungimento della neutralità carbonica.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, energia, clima