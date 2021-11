https://it.sputniknews.com/20211102/da-palermo-a-gaza-libri-quaderni-e-vestiti-per-i-bimbi-orfani-di-khan-younis-13583634.html

Da Palermo a Gaza: libri, quaderni e vestiti per i bimbi orfani di Khan Younis

Da Palermo a Gaza: libri, quaderni e vestiti per i bimbi orfani di Khan Younis

Dalla collaborazione fra due associazioni siciliane e palestinesi è nata un'iniziativa di solidarietà per sostenere gli studi dei bambini di Khan Younis con... 02.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-02T20:25+0100

2021-11-02T20:25+0100

2021-11-02T20:25+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/13583814_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_aeeff3fb0c7a4380723deb94ded26ae8.jpg

I bambini di Gaza hanno ricevuto la solidarietà dalla città di Palermo. I fondi raccolti quest'estate con lo spettacolo "Come pesci in un barile", rappresentato al Teatro della Verdura sono arrivati a destinazione. In tutto 5 mila euro, serviti ad acquistare libri, quaderni, articoli per la scuola e vestiti invernali per i bambini della scuola elementare di Khan Younis, città della Striscia gemellata con il capoluogo siciliano. Il progetto di sostegno scolastico è dedicato agli orfani e ai bambini traumatizzati dai bombardamenti. E' stato realizzato dall'associazione palestinese Watan, con il contributo economico dell'associazione partner "Voci nel silenzio", della città di Palermo. I bambini hanno realizzato e inviato un breve video di ringraziamento. I fondi sono stati utilizzati anche per avviare progetti di supporto e sostegno scolastico. L'iniziativa di solidarietà è stata sostenuta dal sindaco Leoluca Orlando, dall'assessorato alla cultura, dal Teatro Massimo ed ha ricevuto il contributo di Cgil Palermo, Cgil Sicilia e Arci Palermo. Per l'occasione la Cgil ha ribadito il suo impegno in prima linea per i diritti umani e il sostegno alle persone bisognose. "La collaborazione con l'associazione proseguirà - ha fatto sapere il segretario generale di Cgil Palermo Mario Ridulfo con nuove iniziative di sostegno anche per costruire un ponte 'telematico' tra studenti e famiglie delle due città e di condivisione con una comunità che sta vivendo una drammatica stagione per i bombardamenti subiti dalla popolazione”, in base a quanto si apprende da una nota pubblicata su Facebook.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia