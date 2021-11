https://it.sputniknews.com/20211102/covid-in-romania-record-giornaliero-di-decessi-e-nessun-posto-libero-in-terapia-intensiva-13583225.html

Incubo Romania, solo 37% di vaccinati: non c'è più nessun posto libero in terapia intensiva

Incubo Romania, solo 37% di vaccinati: non c'è più nessun posto libero in terapia intensiva

Si tratta della cifra più alta registrata dalle autorità sanitarie di Bucarest da inizio emergenza pandemica. 02.11.2021

Incubo Romania, solo 37% di vaccinati: non c'è più nessun posto libero in terapia intensiva

Giornata nera per la Romania sul fronte pandemia, con il Paese est-europeo che ha fatto segnare il nuovo record negativo di decessi per Covid-19.Sono 591 le nuove vittime registrate nel corso delle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza sanitaria.I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute di Bucarest, che ha precisato come nel Paese non siano più disponibili letti nei reparti di terapia intensiva.Da inizio crisi sono stati registrati 1,66 milioni di contagi da coronavirus, a fronte di 48.664 vittime.

