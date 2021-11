https://it.sputniknews.com/20211102/covid-di-maio-avverte-gli-italiani-lalternativa-al-green-pass-e-il-coprifuoco-13576509.html

Covid, Di Maio avverte gli italiani: "L'alternativa al Green Pass è il coprifuoco"

Covid, Di Maio avverte gli italiani: "L'alternativa al Green Pass è il coprifuoco"

Nella sua intervista Di Maio ha espresso la propria fiducia nell'attuale linea di governo. 02.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-02T07:38+0100

2021-11-02T07:38+0100

2021-11-02T07:38+0100

politica

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/13059932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a98da56fd0c5e9fb677348edf9c00275.jpg

Per il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio il Green pass è la strada maestra per uscire dall'emergenza pandemica.In un'intervista a Domani è un altro giorno su Raiuno, il titolare della Farnesina ha affermato che l'unica alternativa plausibile al certificato verde è il coprifuoco.Immancabile, poi, il riferimento a quanto accaduto a Novara, dove alcuni attivisti No vax si sono vestiti da prigionieri ebrei dei lager nazisti.Di Maio, senza mezzi termini, ha definito quanto accaduto nella città piemontese "un'azione ignobile".Futuro del M5S e G20 di RomaParlando del futuro del M5S, l'ex capo politico pentastellato ha chiarito che "non c'è compatibilità con un centrodestra a trazione Salvini", con l'ex alleato politico nell'esperienza del Conte 1 che viene definità "una delle persone più false mai conosciute".Ben altra, invece, l'opinione di Maio riguardo al premier Mario Draghi, definito "fonamentale per i negoziati del G20 tenutosi a Roma lo scorso fine settimana."Al G20 abbiamo portato oltre l'80% dell'economia mondiale intorno a un tavolo e abbiamo stabilito di non far aumentare la temperatura globale oltre il grado e mezzo. Prima era oltre 2 gradi", sono state le parole di Di Maio che ha rivendicato il successo del summi capitolino.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, italia, coronavirus in italia