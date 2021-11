https://it.sputniknews.com/20211102/covid-cartabellotta-il-virus-ha-ripreso-a-circolare-situazione-peggiore-nel-nord-est-13580357.html

Covid, Cartabellotta: "Il virus ha ripreso a circolare, situazione peggiore nel Nord-Est"

Covid, Cartabellotta: "Il virus ha ripreso a circolare, situazione peggiore nel Nord-Est"

Il presidente della Fondazione Gimbe a Radio Cusano Campus: balzo dei casi del 42% la scorsa settimana, ma impatto ospedaliero modesto. 02.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-02T12:52+0100

2021-11-02T12:52+0100

2021-11-02T12:52+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10144609_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f633eb2eb259956119b0b3edc1a111eb.jpg

Il virus ha ripreso a circolare, ma l'impatto dell'aumento dei casi sugli ospedali è "molto modesto". Lo ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ai microfoni de L'Italia s'è desta, su Radio Cusano Campus.L'aumento dei casi, in un primo momento, sembrava dovuto ad un aumento dei tamponi, ma Cartabellotta spiega che, mentre il tasso di positività dei test antigeni resta stabile, quello dei molecolari è cresciuto. È proprio questo il parametro che indica una maggiore circolazione del virus.La situazione non è omogenea in tutta Italia. Il nord-est sta "andando particolarmente male" con Bolzano e il Friuli Venezia Giulia, che registrano "tassi maggiori di occupazione degli ospedali, il nord-ovest invece va abbastanza bene, sud e centro sono in una situazione intermedia", prosegue.Per Cartabellotta è necessario vaccinare gli ultracinquantenni non ancora immunizzati, accelerare la terza dose sui maggiori di 60 anni, in particolare ultraottantenni e ospiti delle rsa, e gli operatori sanitari. Inoltre bisogna continuare con le misure anticontagio, con il tracciamento dei contagi e la gestione dei focolai.L'obiettivo prioritario in questo momento è la vaccinazione degli ultracinquantenni, non tanto il 90% dei vaccinati."La politica deve valutare come arrivare a questo obiettivo, prendendo in considerazione anche l'obbligo vaccinale per quella fascia d'età", conclude.Nella campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19 sono state somministrate 89.904.963 dosi di vaccino, pari al 90,1% del totale, secondo il report Aifa aggiornato al 2 novembre 2021. L' 82,95% dei maggiori di 12 anni, pari a 44.799.366 persone, ha completato il ciclo vaccinale. Sono state somministrate 267.857 dosi addizionali e 1.340.165 richiamo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia