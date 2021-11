https://it.sputniknews.com/20211102/covid-boccia-proroga-green-pass-e-stato-di-emergenza-inevitabili-13585809.html

Stato di Emergenza e Green Pass, la proroga é "inevitabile"

Stato di Emergenza e Green Pass, la proroga é "inevitabile"

Lo stato d'emergenza e l'obbligo di Green pass saranno in vigore fino al 31 dicembre, ma l'esecutivo punta alla proroga almeno fino a marzo. 02.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-02T19:57+0100

2021-11-02T19:57+0100

2021-11-02T19:57+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Stato di Emergenza e Green Pass, la proroga é "inevitabile"

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/13585929_0:148:2147:1356_1920x0_80_0_0_fc8891f16d2b9db795a109c7f4121aad.jpg

"La proroga dello stato di emergenza, così come quella dell'utilizzo del green pass, credo sia inevitabile". Lo ha dichiarato Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e oggi responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, parlando con i giornalisti al Nazareno.Regioni a rischio cambio colorePer Boccia nelle prossime settimane alcune Regioni rischiano di cambiare colore "causa dei comportamenti irresponsabili di chi non crede nei vaccini, finendo per danneggiare le stesse reti sanitarie". L'ex ministro si augura che "la destra, almeno stavolta, non ricominci a strizzare l'occhio ai no green pass e a chi non vuole il perdurare dell'emergenza sanitaria". In queste ore è in corso all'interno delle forze di maggioranza la discussione sulla proroga di obbligo di Green pass e stato d'emergenza, in scadenza il 31 dicembre 2021. Per la ripresa dei contagi è probabile l'estensione di entrambe le misure almeno fino a marzo o ancora oltre, fino all'estate 2022.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia