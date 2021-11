https://it.sputniknews.com/20211102/corteo-no-green-pass-di-milano-manifestante-condannato-ad-11-mesi-13582737.html

Corteo No Green Pass di Milano, manifestante condannato ad 11 mesi

Corteo No Green Pass di Milano, manifestante condannato ad 11 mesi

Undici mesi e dieci giorni. È questa la condanna inflitta al manifestante no Green Pass arrestato nel corso del corteo dello scorso 23 ottobre a Milano.

La disposizione è stata resa nota nelle scorse ore dalla Questura del capoluogo lombardo.L'uomo è un 22enne egiziano che era stato bloccato, in seguito ad una colluttazione con un poliziotto che aveva riportato 20 giorni di prognosi per una lesione ad un piede, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.Stando a quanto riportato dall'ANSA, l'uomo aveva a suo carico già un ordine di espulsione e vari precedenti e, avendo già usufruito della condizionale in passato, dovrà scontare la propria pena in carcere.

