Caso Floyd, oggi a Minneapolis si vota per sostituire Polizia con dipartimento di pubblica sicurezza

La nuova misura è stata proposta in seguito all'omicidio di George Floyd da parte dell'ex ufficiale Derek Chauvin. 02.11.2021, Sputnik Italia

La città statunitense di Minneapolis martedì voterà se sostituire il proprio dipartimento di polizia con un dipartimento di pubblica sicurezza, per una proposta avanzata in seguito alle proteste per i diritti civili scatenate dall'uccisione di George Floyd nella città nel maggio 2020.La misura avrà bisogno del sostegno del 51% dei residenti di Minneapolis per essere approvata.Qualora dovesse entrare in vigore, il dipartimento di polizia di Minneapolis verrebbe sostituito con il dipartimento di pubblica sicurezza, che unirebbe gli operatori sociali e sanitari con gli ufficiali di pubblica sicurezza per adottare un approccio completo alla sicurezza della salute pubblica.Il caso George FloydLa città è stata l'epicentro delle proteste per la giustizia razziale in tutto il mondo, in seguito all'uccisione di George Floyd, un uomo di colore di 47 anni, da parte dell'ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin.Chauvin è stato riconosciuto colpevole di omicidio non intenzionale di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado e condannato a 22 anni di carcere per il suo ruolo nella morte di Floyd.

