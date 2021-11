https://it.sputniknews.com/20211102/antonio-conte-quasi-certo-sulla-panchina-del-tottenham-secondo-il-daily-mail-13577886.html

Antonio Conte: molto vicina la panchina del Tottenham, secondo il Daily Mail

Antonio Conte: molto vicina la panchina del Tottenham, secondo il Daily Mail

Antonio Conte sarebbe molto vicino al ruolo di nuovo allenatore dei Tottenham Hotspurs in seguito all'esonero di Nuno Espirito Santo.

Per Conte si tratterebbe di un ritorno a Londra, dopo i due anni passati sulla panchina del Chelsea tra il 2016 e il 2018.A lanciare l'indiscrezione è il tabloid inglese Daily Mail, per il quale il matrimonio si farà, nonostante il tecnico pugliese, già il mese scorso, abbia rifiutato una volta la corte degli Spurs.A spingere per il ritorno di Conte a Londra, che ha già allenato per due anni il Chelsea, sarebbe stato il direttore sportivo del Tottenham, l'ex Juve Fabio Paratici, che proprio sotto la Mole aveva collaborato con l'ex tecnico dell'Inter.L'affare sarebbe stato già dato per "concluso" dalla dirigenza degli Spurs, con Conte che dovrebbe partecipare al suo primo allenamento in veste di tecnico del Tottenham già oggi.Nelle scorse settimane, Conte, uno dei tecnici più appetibili tra quelli ancora senza panchina, sarebbe stato cercato anche dal Manchester United, che lo avrebbe voluto per sostituire Ole Gunnar Solskjaer.

