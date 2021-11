https://it.sputniknews.com/20211102/al-via-la-trattativa-sul-lavoro-da-remoto-orlando-convoca-il-tavolo-con-le-parti-sociali-13577419.html

Al via la trattativa sul lavoro da remoto, Orlando convoca il tavolo con le parti sociali

Per Confindustria un terzo delle imprese non tornerà alle modalità totalmente in presenza, ma alternerà i due modelli di lavoro, da casa e in ufficio. 02.11.2021, Sputnik Italia

Si apre oggi pomeriggio il confronto sulle regole per il lavoro da remoto. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha convocato il tavolo con le parti sociali per oggi alle 16:30.Già nei giorni scorsi il titolare del dicastero aveva annunciato passi avanti sul tema della regolamentazione dopo la fase emergenziale.Orlando aveva anticipato anche i tre principali temi della discussione: “Qual è livello sicurezza di quello che diventa il luogo di lavoro, come si garantisce il diritto alla disconnessione, e come si garantiscono beni come i dati”.Il mondo è cambiato anche per gli industrialiSecondo un'indagine di Confindustria, un terzo delle imprese non tornerà più ai modelli di lavoro del passato."Quando l'emergenza sanitaria sarà superata – dice Confindustria - i lavoratori e le imprese molto probabilmente non torneranno indietro. Non del tutto, almeno. E assisteremo anche in Italia a un incremento delle possibilità di svolgere il lavoro in remoto rispetto al pre-crisi".Nella P.A. confronto già avviatoIntanto, nella Pubblica Amministrazione, il ministro Renato Brunetta ha fatto partire le trattative.Dopo il rientro in presenza di tutti gli statali, lo scorso 15 ottobre, il titolare del ministero della P.A. lo aveva annunciato.Le linee guida presentate da Brunetta prevedono un sistema di alternanza tra giorni in ufficio e a casa, il divieto di utilizzare la rete Internet domestica e almeno 11 ore consecutive di riposo.

