Afghanistan: attentato suicida in un ospedale a Kabul, si temono vittime

La capitale afghana di Kabul è stata colpita da un attentato dinamitardo, che ha interessato un'ospedale situato vicino al Ministero della Salute. 02.11.2021, Sputnik Italia

Ancora incerto il bilancio dei morti causati dall'esplosione, avvenuta in un reparto con 400 posti letto.A riferirlo al corrispondente di Sputnik in Afghanistan è stato un testimone oculare:Finora, non ci sono state notizie ufficiali sulle vittime causate dall'esplosione che, almeno per il momento, non è stata rivendicata da nessun gruppo terroristico.La situazione nel Paese asiatico resta precaria dopo la presa di potere da parte dei talebani* ad agosto.Secondo alcuni recenti rapporti, l'ex personale di sicurezza del Paese si sarebbe unito al gruppo terroristico dello Stato islamico* dopo il crollo del governo di Ashraf Ghani, appoggiato dagli Stati Uniti.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia ed in altri Paesi

