2 novembre, Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti

Per l'occasione, domani, 3 novembre, a Siracusa si terrà una tavola rotonda di alto livello in formato ibrido, organizzata da Ossigeno per l'informazione e... 02.11.2021, Sputnik Italia

Ricorre oggi l'ottava Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti, istituita nel 2013 per commemorare l'assassinio di due giornalisti francesi avvenuto il 2 novembre 2013.L'iniziativa, riconosciuta dall'ONU e patrocinata dall'UNESCO, ha come scopo quello di accendere i riflettori sulla questione dei crimini commessi contro i giornalisti.A tale riguardo, proprio nel 2013, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/68/163, nella quale ai governi, alla società civile, ai media e a tutti coloro che sono interessati a sostenere lo stato di diritto viene chiesto di unirsi agli sforzi globali per porre fine all'impunità.Il funzionario, nel suo discorso, ha ricordato come, tra il 2006 e il 2020, oltre 1.200 giornalisti abbiano perso la vita in tutto il mondo, con 9 casi di omicidio su 10 rimasti irrisolti in via giudiziaria.Secondo l'UNESCO, l'impunità conduce ad un numero maggiore di omicidi ed è spesso un sintomo del peggioramento dei conflitti e del crollo della legge e dei sistemi giudiziari.L'IDEI 2021L'evento principale per celebrare la Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti 2021 si svolgerà in Italia e consisterà in una tavola rotonda di alto livello in formato ibrido, organizzata da Ossigeno per l'informazione e sostenuta dall'UNESCO.L'iniziativa si svolgerà domani, 3 novembre, presso il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, nel capoluogo siciliano.L'iniziativa, spiegano gli organizzatori, "fornirà una piattaforma per il dialogo tra pubblici ministeri e giornalisti sulle misure di prevenzione e protezione per affrontare la sicurezza dei giornalisti e metterà in evidenza il ruolo strumentale dei pubblici ministeri nell'investigare e perseguire non solo gli omicidi, ma anche le minacce di violenza contro i giornalisti".

