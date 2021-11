https://it.sputniknews.com/20211101/vaccino-covid-vaia-obbligo-per-chi-lavora-con-il-pubblico-13568203.html

Vaccino Covid, Vaia: "Obbligo per chi lavora con il pubblico"

Per il direttore sanitario dello Spallanzani è "arrivato il momento di infliggere il KO al Covid". Sul vaccino per gli under 12: "Non vedo la necessità". 01.11.2021, Sputnik Italia

Il governo deve "compiere un'azione coraggiosa" e "ampliare l'obbligo vaccinale a chiunque ricopre funzioni a contatto con il pubblico". Lo ha dichiarato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in una intervista al Corriere della Sera. Per Vaia bisogna incrementare le vaccinazioni "su due fasce di popolazione: soggetti fragili e anziani, ma anche su tutti i non vaccinati e gli immunizzati con una sola dose, che purtroppo sono tanti". Oltre all'obbligo vaccinale per chi lavora con il pubblico ritiene che il tampone non sia un "atto strategico" per ottenere il Green pass. Vaccino per gli under 12Vaia non ritiene necessario sottoporre alla vaccinazione contro il Covid-19 i bambini tra i 5 e gli 11 anni, per lo meno non in questo momento. In Italia le dosi somministrate sono 89.851.272, mentre 44.779.642 persone, pari all'82,91% degli over 12, hanno completato il ciclo di immunizzazione, secondo il report di Aifa aggiornato a lunedì 1 novembre. Inoltre sono state somministrate 263.358 dosi addizionali e 1.316.568 richiami booster.

