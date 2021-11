https://it.sputniknews.com/20211101/usa-protesta-contro-lobbligo-vaccinale-per-i-dipendenti-municipali---video-13572381.html

USA: protesta contro l’obbligo vaccinale per i dipendenti municipali - Video

Domenica i manifestanti si sono radunati a Staten Island, a New York, per partecipare a una protesta contro l’obbligo vaccinale per i dipendenti municipali. 01.11.2021, Sputnik Italia

La protesta si è svolta mentre Kathy Hochul, attuale governatrice dello stato di New York, stava visitando l’area. Da lunedì a New York è stato imposto l’obbligo vaccinale per i lavoratori municipali. I dipendenti non vaccinati saranno messi a riposo temporaneo, senza retribuzione fino a quando non mostreranno prova dell'avvenuta vaccinazione al loro supervisore.

