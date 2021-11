https://it.sputniknews.com/20211101/usa-portavoce-della-casa-bianca-jen-psaki-positiva-al-covid-19-13565219.html

USA: Portavoce della Casa Bianca Jen Psaki positiva al COVID-19

La segretaria stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, afferma di essere risultata positiva al coronavirus domenica. 01.11.2021, Sputnik Italia

"Mercoledì, in coordinamento con la dirigenza senior della Casa Bianca e il team medico, ho preso la decisione di non intraprendere il viaggio all'estero con il Presidente a causa di un'emergenza familiare, in cui i membri della mia famiglia risultavano positivi al COVID-19. Da allora, mi sono messa in quarantena e sono risultata negativo (tramite PCR) al COVID mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Tuttavia, oggi sono risultata positiva", ha detto la Psaki in una nota.La portavoce ha precisato di non avere avuto contatti stretti di persona con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden o con membri anziani dello staff della Casa Bianca a partire da mercoledì in poi."Ho visto l'ultima volta il presidente martedì, quando ci siamo seduti fuori a più di un metro e ottanta di distanza e indossavamo mascherine", ha aggiunto Psaki.La portavoce della Casa Bianca ha riferito di avere sintomi lievi dato che era stata vaccinata e continua a lavorare da casa. Ha intenzione di tornare al lavoro dopo una quarantena di 10 giorni e un test negativo.

