USA: Il 31% degli americani ritiene che le elezioni del 2020 siano state rubate a Donald Trump

Secondo un recente sondaggio del Public Religion Research Institute (PRRI) il 31% degli americani ritiene che le elezioni presidenziali del novembre 2020 siano... 01.11.2021, Sputnik Italia

La dodicesima edizione dell'American Values ​​Survey (AVS) del PRRI, pubblicata oggi, lunedì primo novembre, è stata condotta tra il 16 e il 29 settembre tramite interviste online con un campione casuale di 2.508 adulti residenti in tutti i 50 stati degli Stati Uniti. I risultati del sondaggio fanno luce sull'atteggiamento degli americani nei confronti di una serie di questioni divisive ritenute sempre più diffusa della nazione e che gli analisti presumono possano avere un impatto sulle elezioni di medio termine del 2022. L'indagine ha anche sottolineato le relazioni tra media e tendenze politiche e religiose.Tra gli intervistati che hanno mostrato fiducia nei media di destra come One America Network e Newsmax, la percentuale di coloro che sono d’accordo con questo punto di vista sale al 97 percento, mentre scende al 26 percento tra coloro che fanno riferimento ai media indipendenti e al 6 percento tra coloro che seguono media democratici.Per quanto riguarda la correlazione con le credenze religiose, secondo lo studio, la maggioranza degli evangelici bianchi, il 60%, crede che a Trump sia stato negato il suo legittimo trionfo nella corsa alla rielezione.Inoltre, quasi un terzo dei repubblicani è dell'opinione che la violenza possa essere necessaria per risolvere la pletora di problemi dell'America, nonché il 18% di tutti gli intervistati complessivamente. Infatti, alla specifica affermazione:Il 30% dei repubblicani, il 26% degli evangelici bianchi, il 17% degli indipendenti e l'11% dei democratici, ha detto di riconoscersi in tale frase.Robert Jones, CEO e fondatore di PRRI, ritiene che i risultati illustrino una "significativa e progressiva polarizzazione negli Stati Uniti".

