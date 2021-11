https://it.sputniknews.com/20211101/terremoto-di-magnitudo-61-colpisce-le-isole-sandwich-meridionali-13565104.html

Terremoto di magnitudo 6.1 colpisce le Isole Sandwich meridionali

Terremoto di magnitudo 6.1 colpisce le Isole Sandwich meridionali

Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato segnalato nella regione delle Isole Sandwich Meridionali dallo United States Geological Survey (USGS), l’istituto... 01.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-01T06:34+0100

2021-11-01T06:34+0100

2021-11-01T06:34+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/9382557_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_0a5e5043458db578c23eaff2a8488ca0.jpg

Terremoti subacquei sono stati registrati nella zona dell’isola di Montagu, l’isola più grande e centrale dell’arcipelago, a una profondità di circa 35 chilometri. I servizi di geologia non hanno emesso allarme tsunami.L'ultimo terremoto, di magnitudo 6.3, aveva colpito le isole il 4 ottobre ed era avvenuto ad una profondità di 100 chilometri. Più in precedenza, Il 17 luglio, era stato segnalato un 5,7 sempre nella stessa zona.Le Isole Sandwich Australi sono un arcipelago situato nell'Oceano Atlantico meridionale, appartenente politicamente al territorio d'oltremare britannico chiamato ‘Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi’, ma rivendicato dall'Argentina.Sono situate a oltre 500 km a Sud-Est della Georgia del Sud, e sono composte da 11 isole principali di origine vulcanica e da numerosi scogli ed isolotti circostanti. L'arcipelago si sviluppa in direzione N-S, disegnando un leggero arco con concavità verso ovest.L’arco di isole si sviluppa sulla cosiddetta ‘Fossa delle Sandwich Australi’, una fossa profonda e arcuata che si trova nell'oceano Atlantico, circa 100 km a est delle isole da cui prende il nome.Tale attività tettonica è all’origine della sismicità della zona. Essendo tuttavia completamente disabitate (vi sono solo stazioni meteo automatiche) i terremoti sull’arcipelago non causano mai danni a persone o cose.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo